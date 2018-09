Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non si tratta perà di un luogo pericoloso ai piccoli o magari poco adatto ai minori, semplicemente di un. Il locale tedesco Oma’s Küche, ha vietato categoricamente la presenza di bimbi piccoli perché disturberebbero gli altri clienti con i loro schiamazzi e tirando il cibo.Il proprietario Rudolf Mark ha stabilito che dopo le 17 non potranno entrare bambini di età inferiore ai 14 anni: «Gli ospiti si lamentavano che volevano passare una bella serata, con una cena e una bottiglia di vino, e che ogni volta i bambini rovinavano i loro piani», ha dichiarato alla stampa locale. I piccoli, secondo il titolare: «Lanciavano il cibo, giocavano per tutto il locale, gridavano forte, si nascondevano sotto ai tavoli. E gli altri ospiti hanno perso la pazienza».Mark concorda con i suoi clienti e in 11 anni di attività riconosce che il comportamento dei bambini è andato peggiorando a causa dell'assenza dei rimproveri dei genitori che consentono ai figli di fare quello che vogliono. Un atteggiamento inaccettabile per molte persone che rischiava anche di mettere in difficoltà la sua attività. L'uomo specifica che non c'è alcun motivo discriminatorio e che il divieto è scattato dopo che un bimbo ha lesionato una cornice antica del locale: «Siamo arrivati semplicemente al punto in cui ci siamo detti che non potevamo più andare avanti così».I clienti, in merito alla decisione presa, si sono divisi in due categorie: coloro che hanno supportato l'iniziativa del titolare e si sono detti felici per il nuovo clima presente nel locale e chi invece non è stato affatto d'accordo, e tra loro alcuni sono persino arrivati a fare minacce di morte.