Ingoia due anguille e rischia di morire per una grave infezione: «Volevo curare la mia costipazione»

Soffri di mal di stomaco? Ecco cosa potrebbe essere

Venerdì 17 Gennaio 2020, 19:02

per cercare di. Un uomo è quasi morto dopo aver ingoiato vive due anguille, convinto che in questo modo avrebbe potuto risolvere i problemi di costipazione che da qualche giorno lo stavano affligendo.Il paziente è stato ricoverato presso l'ospedale provinciale di medicina tradizionale cinese di Jiangsu, nella città orientale di Nanchino dove è stato operato con urgenza. L'uomo era andato al pronto soccorso lamentando forti dolori addominali, come riporta Metro , e proprio durante la visita è andato in choc. Le analisi hanno mostrato che aveva una violenta infezione batterica che sarebbe potuta essere anche letale, se non si fosse intervenuti in tempo.I medici lo hanno sottoposto a una tac e hanno scoperto i corpi estranei nel suo intestino. Le anguille avevano masticato parte del colon dell'uomo, causandogli di conseguenza una grave infezione e dolori allucinanti., ma ovviamente non solo non si rivela efficace, ma può anche causare la morte.L'uomo si è miracolosamente salvato: gli animali sono stati estratti e i chirurghi hanno curato le lesioni. Le anguille, infatti, avevano morso il suo colon causandogli un'emorragia e una inondazione di materiale fecale nell'addome.