Gran Bretagna, a 11 anni marcia per 321 km per sensibilizzare sui cambiamenti climatici

Partirà a piedi da Hebden Bridhe, Yorkshire, per arrivare a Londra. È la decisione intrapresa da Jude, un ragazzo inglese di 11enne che marcerà per 321 km per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici. L'obiettivo è di percorrere 16 km al giorno per 21 giorni.

A riportarlo è l BBC che racconta come, al termine del viaggio a piedi a Westminster, il ragazzino esorterà i ministri britannici ad imporre una tassa sul carbonio. Questa richiesta è stata già avanzata a febbraio nella campagan "Zero Carbon" e su cui il governo aveva dichiarato di impegnarsi a ridurre le emissioni di carbonio del 78% entro il 2035.

«Spero di portare questa petizione a 100.000 firme in modo che possa essere discussa al Parlamento » racconta Jude alla Bbc. Sarebbe stato ispirato dal libro Dire Predictions, che secondo lui offriva soluzioni a cambiamenti climatici , inclusa la tassa di carbonio e dalle petizione "Zero Carbon".

«Ho anche letto - continua Jude - di un ragazzo che è andato in bicicletta da Palermo in Inghilterra per cercare di sensibilizzare sui rifugiati».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 15:11

