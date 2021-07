Inghilterra, ragazza di 11 anni morsa da una vipera velenosa. «Il suo piede è tre volte più grande del normale»

Una ragazza di 11 anni è stata portata d'urgenza in ospedale a causa del gonfiore eccessivo provocato dal morso di un serpente velenoso.

La piccola Grace Roys stava passeggiando con suo padre e sua sorella nell'oasi di Cod Beck Reservoir, a nord di York (UK), quando ha calpestato una vipera per poi vederla andar via. «Suo padre ha visto che Grace stava piangendo istericamente, ma pensava che stesse esagerando» ha dichiarato la madre, come riporta il "The Sun". E continua «Era convinta di essere salita su un serpente, ma il padre pensava che fosse un verme o un bruco».

Ma pochi minuti dopo, al rientro dalla passeggiata, la ragazzina ha accusato i primi sintomi: viso gonfio, mal di stomaco e vomito. Solo poche ore dopo, il suo piede si è gonfiato e ha assunto un colore nero e blu. Repentino l'intervento della madre che, allarmata, l'ha portata all'ospedale. «Il suo piede era tre volte più grande del normale e stava diventando duro come una roccia» ha dichiarato la donna.

La conferma dei medici è arrivata subito: Grace è stata morsa da una vipera e il veleno ha raggiunto il suo rene. Da due giorni, la piccola è in ospedale, ma il gonfiore non si è arrestato: ha raggiunto metà gamba.

«Tutti i professionisti medici con cui abbiamo parlato - afferma la madre - hanno detto di non aver mai visto niente di simile».

Il Woodland Trust riporta che la consapevolezza del pericolo che arrecano le vipere in Inghilterra è molto alta, essendo l'unico serpente velenoso presente in UK. Mordono quando gli umani cercano di calpestarli e le ferite possono essere molto dolorose.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA