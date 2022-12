Inghilterra fuori dai Mondiali, il principe William ringrazia la nazionale: «Orgoglioso di voi»

L'Inghilterra è ufficialmente fuori dai Mondiali, la nazionale di Calcio è stata piegata dalla Francia per 2-1 pur senza brillare nell'ultimo quarto di finale di Qatar 2022. La Francia vola in semifinale dove mercoledì incontreranno il Marocco, mentre agli inglesi ormai non resta che ritirarsi e aspettare i prossimi Mondiali, proprio come gli augura il principe William, che su Twitter ha ringraziato la nazionale: «Immensamente orgoglioso di voi».

Sul profilo ufficiale del Principe William si legge: «Gareth, Harry e l'intera squadra e staff, siamo dispiaciuti per tutti voi», ha scritto ringraziando tutta la nazionale, ma in particolare il calciatore Harry Kane e l'allenatore Gareth Southgate.

Il principe ha mandato loro tutto il suo sostegno: «Avete messo così tanto in questi Mondiali e siamo tutti così orgogliosi di voi. A testa alta e al prossimo! W», ha chiosato William.

Tra i commenti degli utenti non mancano i tifosi della Francia che hanno scherzato sul motto della nazionale inglese durante gli scorsi europei: «It's coming home», che hanno ironicamente moficato così: «It's not coming home... again».

