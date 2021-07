L'Inghilterra e la lotta al Covid: per gli studenti universitari non è richiesto il passaporto vaccinale

Nelle università inglesi non sarà richiesta prova dell’effettiva inoculazione del vaccino. Mentre continua la lotta al Covid 19 con la nuova variante delta, il Dipartimento per l'Istruzione inglese ha fatto sapere che al momento non ci sono piani che prevedano l’introduzione dei passaporti vaccinali per gli studenti universitari.

Per gli studenti universitari inglesi non è richiesto il passaporto vaccinale

La discussione sulle misure per contrastare il Covid anche attraverso il passaporto vaccinale continua, ma il Dipartimento per l'Istruzione inglese, spiega il "The Guardian", ha fatto sapere che non è prevista la sua introduzione per gli studenti universitari. Nelle interviste di questa settimana i ministri – incluso il ministro degli Esteri, Dominic Raab – non avevano escluso l'utilizzo con gli studenti che sarebbero tornati nei campus a settembre.

Raab aveva sostenuto che gli universitari avrebbero ricevuto un "avviso anticipato" qualora fosse stata richiesta la prova dell’inoculazione del vaccino, ma è stato appunto fermato dal Dipartimento per l'Istruzione (DfE) che sabato ha sentenziato che gli studenti possono frequentare le lezioni o rimanere nelle residenze senza mostrare alcun documento sanitario.

Un portavoce della DfE ha dichiarato: «Le vaccinazioni sono importanti per aiutare a mantenere sicure le strutture di istruzione superiore per quando gli studenti torneranno nel semestre autunnale e incoraggiamo vivamente tutti ad effettuare le due dosi. Il governo attualmente non ha intenzione di richiedere l'uso del pass Covid del SSN per l'accesso all'apprendimento, tuttavia, le università e i college sono incoraggiati a promuoverne l’utilizzo e valutare volta per volta i rischi».

Attualmente nel Regno Unito a tutti i maggiorenni è stata offerta la prima dose di vaccino e il governo prevede che alla fine di settembre tutti gli adulti abbiano accesso alle due dosi. Da allora le persone saranno infatti costrette ad esibire il loro stato di vaccinazione completo per andare in locali notturni, eventi o luoghi affollati

Pronti all'opposizione

Contrario il leader dei liberaldemocratici, Sir Ed Davey, che ha affermato che l'utilizzo di passaporti vaccinali nazionali sarebbe impraticabile. Ha chiesto che il parlamento venga richiamato dalla sua pausa estiva dopo che sono state apportate modifiche all'app NHS Covid-19, che potrebbe essere utilizzata per dimostrare lo stato vaccinale delle persone in Inghilterra: «Siamo tutti d'accordo che per i viaggi internazionali dovrei avere opzioni Covid – ha spiegato Times Radio - ma siamo contrari a una sorta di carte d'identità Covid. Abbiamo visto parlamentari di altri partiti condividere le nostre opinioni secondo cui questo sarebbe un vero attacco alle libertà delle persone e colpirebbe in particolare le imprese e i giovani. È impraticabile, è costoso e crea divisioni. Ecco perché il governo non l'ha fatto in precedenza. Ora veniamo a sapere che, durante la pausa estiva, quando il parlamento non può discuterne, hanno modificato di nascosto le regole in modo che la tua app del SSN possa essere utilizzata come carta d'identità Covid in tutte le sedi»

In Scozia, le attuali versioni cartacee dovrebbero essere sostituite da un certificato digitale Covid per i viaggi all'estero. Damian Collins, ex presidente del comitato di selezione digitale, cultura, media e sport, ha spiegato che le persone che non erano state vaccinate non potevano aspettarsi lo stesso trattamento di quelle che lo avevano fatto: «Non costringiamo nessuno in questo paese, dipende dalla loro scelta individuale - ha fatto sapere a Times Radio - Ma allo stesso tempo, potrebbe essere irragionevole per qualcuno che ha deciso di non farsi vaccinare aspettarsi di essere trattato allo stesso modo di qualcuno che è stato vaccinato due volte».

Inoltre Mentre i numeri dei casi stanno diminuendo in tutto il Regno Unito, continuano le preoccupazioni per il cosiddetto "pingdemic", in cui migliaia di persone devono autoisolarsi per un disguido dell’app NHS Covid-19 o dal test e tracciamento del NHS , causando disagi diffusi e spingendo i ministri a dichiarare la scorsa settimana che l'app doveva essere "modificata" per ridurre il numero di cittadini in quarantena a casa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 23:12

