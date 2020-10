L'Europa richiude progressivamente per arginare la piena della pandemia autunnale. A Londra Boris Johnson si è arreso alla velocità del virus, che ha provocato oltre un milione di contagi, ed ha ripristinato il lockdown in Inghilterra e non in Gran Bretagna come inizialmente scritto.

Nuovo lockdown in Inghilterra. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato oggi l'entrata in vigore dalla settimana prossima di un lockdown nazionale bis in tutta l'Inghilterra per cercare di frenare la seconda ondata di contagi da coronavirus innescatasi nel Paese come altrove in Europa dopo l'estate. La restrizione, a differenza della primavera, non comprende tuttavia la chiusura di scuole e università: è prevista da giovedì 5 novembre al 2 dicembre. «Se non agiamo ora» rischiamo di avere «migliaia di morti al giorno» tra alcune settimane, ha detto Johnson in una conferenza stampa evocando in quel caso «un disastro morale» per il servizio sanitario (Nhs) e il Paese. Il primo ministro ha difeso la scelta delle restrizioni locali adottate nelle ultime settimane, sottolineando «i costi del lockdown», ma di fronte ai nuovi dati ha formalizzato il via libera al lockdown bis da giovedì invitando di nuovo la popolazione a «restare a casa».

«Dovete stare a casa, potete uscire solo per ragioni specifiche, come studio e lavoro», ha detto Johsnon in un'attesa conferenza stampa, cominciata quasi tre ore dopo il previsto. Negozi non essenziali, luoghi di divertimento saranno, così come pub, bar, ristoranti, escluso il take away e le consegne a domicilio. Le scuole non chiuderanno, ma la gente dovrà lavorare da casa. «Non sarà un lockdown totale come a marzo e aprile», ha sottolineato Johnson, spiegando che le misure sono meno restrittive. Tuttavia «il messaggio di base è lo stesso: dichiara a casa, proteggete il sistema sanitario, salvate vite». Il premier ha assicurato che il sistema di sussidi per i lavoratori degli esercizi che chiudono durerà per tutto novembre e sarà esteso in dicembre.

Boris Johnson ha riconosciuto stasera come una prospettiva «difficile» per il Paese quella del nuovo lockdown annunciato per 4 settimane da giovedì prossimo in tutta l' Inghilterra, ma senza alternative di fronte all'attuale dinamica dei dati sulla diffusione del coronavirus: nel Regno Unito come pure in altri Paesi quali «Francia, Spagna, Germania e Belgio», ha enumerato. Per alleggerire il peso ulteriore del confinamento sull'economia e sulla vita delle persone, il premier conservatore ha reso nota la decisione parallela del suo governo di estendere a novembre e per tutta la durata del lockdown destinati a coprire fino all'80% dei salari delle persone private dei loro redditi. Nello stesso tempo si è impegnato a rilanciare il sistema di test e tracciamento, rivelatosi in parte inefficace in questi mesi, e una «massiccia» diffusione ulteriore dei tamponi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Ottobre 2020, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA