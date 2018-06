Temperature incandescenti: l'Inghilterra brucia. Allarme anche a Londra

Allarme a Londra e in tutta l'Inghilterra per le temperature incandescenti e gli incendi nelle zone rurali. Un totale di 58 vigili del fuoco sono all'opera nel cuore della capitale inglese, dopo essere stati chiamati poco dopo le 12 di oggi. Le squadre di Chelsea, Battersea, Lambeth, Clapham e Brixton si trovano al Chelsea Bridge Wharf, appena fuori Queenstown Road. A bruciare un palazzo, le fiamme si sono sviluppate su un terrazzo.



I testimoni hanno detto che la fiammata è iniziata su un balcone del terzo piano e si è fatta strada all'esterno del blocco. Non è chiaro se qualcuno sia rimasto ferito nell'incendio.



Stato di emergenza anche per un incendio divampato nella brughiera (Saddleworth Moor) fra le propaggini rurali della Grande Manchester, in Inghilterra, dove decine di vigili del fuoco combattono per domare le fiamme alimentate anche dagli effetti del caldo secco di questi giorni. La Bbc riferisce di una cinquantine di case evacuate a titolo precauzionale e di momenti di ansia in alcuni sobborghi di Manchester come Stalybridge. Il fronte del fuoco ha raggiunto nelle prime ore di stamattina una lunghezza di circa 6 chilometri, mentre alcune unità dell'esercito sono state messe in allerta fin dalla notte, per intervenire in caso di necessità, ma per ora restano «in standby».

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..