Emergenza totale in Inghilterra: non si trovano raccoglitori di frutta che quindi finisce per marcire sugli alberi. Più della metà dei reclutatori non è riuscita a trovare lavoratori pronti ad andare nei campi per raccogliere frutta e verdura nei primi mesi di quest'anno. A lancia l'allarme è l'Associazione inglese dei fornitori di lavoro. Di conseguenza, i frutti non raccolti sono stati lasciati marcire senza finire sulle tavole dei consumatori.

Il novantanove per cento dei lavoratori stagionali nelle fattorie britanniche proviene dall'Europa orientale, con molti che arrivano dalla Romania e dalla Bulgaria. L'anno scorso, il 17 per cento in meno di lavoratori stagionali è venuto nel Regno Unito, ha dichiarato l'Unione nazionale degli agricoltori. Quest'anno si è creata questa carenza che sembra non riuscire a risolversi in tempi brevi.