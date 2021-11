L'ingegnere che va al lavoro in minigonna (e spopola sui social): «Sono etero, abiti non hanno sesso»

Al lavoro va in gonna e tacchi a spillo. Ma Mark Bryan, ingegnere di 62 anni che vive a Berlino, ripete di essere assolutamente etero, sposato con tre figli e addirittura nonno. «I vestiti non hanno sesso», dice spesso e volentieri: e lui ne è la dimostrazione più eclatante. Su Instagram è diventato un personaggio da 595mila follower: da 5 anni camicia, cravatta e tubino sono la sua divisa per andare al lavoro ma anche a un appuntamento dal dentista. «Preferisco le gonne ai vestiti. I vestiti non mi permettono di mescolare i sessi - dice - Preferisco un look ‘maschile’ sopra la vita e uno non di genere sotto la vita».

Mark ama talmente tanto le gonne da sostenere che non dovrebbero essere un capo esclusivamente femminile. E piano piano è diventato un influencer, anche se a lui non piace vedersi come tale. «Ho preso appuntamento per un intervento dall'oculista, e la segretaria mi ha detto che era felice di conoscermi finalmente - ha scritto sul suo profilo qualche giorno fa - ha detto di essere una mia fan e sapeva che ero venuto spesso in clinica nel passato ma non era mai riuscita a incontrarmi». Anche sua moglie lo incoraggia negli abiti da indossare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 09:47

