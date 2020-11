Influenza suina, primo caso in Canada. Gli esperti: «Variante rara ma poco contagiosa nell'uomo»

Un primo caso di influenza suina è stato accertato in Canada. Secondo gli esperti, si tratterebbe di una variante molto rara del virus, noto come H1N2, che ha colpito un uomo residente nella provincia occidentale dell'Alberta. Si tratta del primo caso mai accertato in Canada: il paziente aveva accusato i classici sintomi dell'influenza e questo aveva allertato i medici su un sospetto caso di Covid, poi smentito dai test effettuati.

Come riporta l'Independent, ora gli esperti sanitari canadesi stanno cercando di risalire al momento dell'infezione e di assicurarsi che il contagio non si sia diffuso. «Si tratta di un'influenza molto comune tra i suini come maiali e cinghiali, ma assai rara nell'uomo. L'uomo può contagiarsi molto facilmente se viene a contatto con maiali o cinghiali infetti, ma finora non abbiamo prove che possa diffondersi facilmente da un essere umano all'altro» - ha spiegato la dottoressa Theresa Tam, direttrice dell'Ufficio di sanità pubblica del Canada - «Ci teniamo a precisare che questo virus non ha nulla a che fare col Sars-CoV-2 e non ci si infetta consumando carne di suino. Il caso accertato risale a metà ottobre, quando il paziente con sintomi influenzali si era rivolto al proprio medico».

Deena Hinsaw, direttrice sanitaria dell'Alberta, ha invece precisato: «Per quello che sappiamo, non si tratta di un'infezione correlata alle attività nei mattatoi. Stiamo cercando di risalire al momento del contagio, tutti i casi passati di influenza suina sono collegati al contatto diretto o indiretto con i suini ma non si sono diffusi poi da uomo a uomo. Al momento non ci sono rischi per i cittadini». Dal 2005 a oggi il virus H1N2, molto diffuso tra i suini, ha coinvolto solo 27 casi di contagio nell'uomo in tutto il mondo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 09:53

