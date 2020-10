Influencer uccisa dall'ex marito durante una diretta su TikTok: «È entrato in casa e le ha dato fuoco»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

entra in casale dà. Così è morta l'influencer cinese Lamu, 30 anni, star di locale di Douyin, versione cinese di TikTok. La donna era molto famosa e seguita sui social ed era proprio intenta a fare una diretta quando l'ex marito ha fatto irruzione nel suo appartamento.L'uomo l'ha cosparsa di liquido infiammabile e le ha dato fuoco. Nessuno dei suoi followers avrebbe visto cosa è accaduto, pare che le immagini si siano interrotte all'inizio dell'eggressione, ma diverse persone hanno sentito le sue grida e le richieste di aiuto. Immediatamente sono state avvertite le autorità che hanno soccorso l'influencer che è stata portata in ospedale. Le ustioni estese sul 90% del corpo erano però troppo gravi e non hanno lasciato scampo alla 30enne.Secondo la famiglia non era la prima volta che Lamu subiva aggressiono dall'ex marito. La donna, mamma di due bambine di 3 e 12 anni, subiva da mesi minacce da parte dell'ex che la minacciava di ucciderla se non gli avesse permesso di tornare in casa.