L'influencer su TikTok: «Sono troppo carina per lavorare». Poi cancella il video, ma gli utenti la massacrano

I social possono nuocere alla salute, oltre che esporre a figuracce grossolane. È il caso di Lucy Welcher, ragazza canadese con buon seguito su TikTok, dove ha ricevuto oltre 10 milioni di "like". La giovane ha fatto discutere per un video postato sul suo profilo (@luluhasfun), nel quale ha detto di «essere troppo carina per lavorare».

Troppo carina per lavorare, influencer nella bufera

La TikToker si è ripresa mentre beveva un caffé freddo e si lamentava per l'orario di lavoro. «Secondo voi ho intenzione di alzarmi alle 6 del mattino tutti i giorni per i prossimi 60 anni? No!», dice rivolgendosi ai suoi follower. «Sono troppo carina per quello, non voglio lavorare per il resto della mia vita», ha aggiunto. Poi, ricoperta di critiche, ha deciso di cancellare il video, ma quando l'ha fatto era già troppo tardi.

Utenti scatenati sui social

Il suo è diventato un piccolo caso mediatico, tanto che sui social il filmato ha continuato a girare, condiviso dagli altri utenti che lo avevano scaricato prima che venisse eliminato. «Spero che tutti i datori di lavoro che ha avuto vedano questo video», ha scritto uno di loro con tono arrabbiato. «Mi dispiace ma devo informarti che il mondo non ruota attorno a te», ha scritto un altro.

In un altro video che aveva condiviso in passato, l'influencer aveva criticato l'istruzione: «Il punto centrale della scuola è che puoi ottenere una laurea e trovare un lavoro. Ma non voglio un lavoro perché lavorare non fa per me, quindi per favore, ricordatemi perché ca**o sono a scuola», aveva detto. Oltre alle critiche, il suo caso le ha garantito una buona visibilità, tanto che in maniera ironica ha lanciato l'idea di produrre le magliette con scritto «Troppo carina per lavorare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 12:43

