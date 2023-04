«Non voglio avere figli, io e mio marito preferiamo viaggiare: ora mi insultano e mi danno dell'egoista»

Dopo aver parlato sul suo blog della sua intenzione di non avere figli, una ragazza è stata letteralmente inondata di insulti e odio da parte di utenti che l'hanno etichettata come "narcisista", e tanti che le hanno augurato cose orribili. La vittima della violenta shitstorm, di cui parlano i media internazionali, si chiama Madalin Giorgetta, ha 34 anni ed è una scrittrice e content creator australiana.

La scrittrice che non vuole avere figli

«Nel corso della mia vita ho sempre pensato che un giorno avrei avuto dei figli - racconta a Insider.com - quando ho incontrato il mio attuale compagno, che ho sposato nel 2021, entrambi pensavamo di volerne, ma non ci eravamo ancora posti il problema. Poi durante la pandemia di Covid, forse un po' annoiati, ci siamo detti: forse è il momento giusto per avere un bambino? Dopo aver iniziato a pensare ai pro e ai contro però, siamo giunti alla conclusione che non era una buona idea». Alla base della loro convinzione, come spesso accade alle coppie, la voglia di essere liberi e di avere più tempo per lo svago e per i viaggi: «Ci piace l'idea di poter andare dove vogliamo - spiega la 34enne - ci siamo resi conto che un figlio non si sarebbe adattato a questo stile di vita».



Così l'anno scorso, a luglio 2022, Madalin ha deciso di parlarne nella sua newsletter e sul suo blog. «Ho 34mila abbonati a Substack e considero la piattaforma uno spazio sicuro in cui posso esprimere i miei pensieri in modo aperto: ma otto mesi dopo ho scoperto che il mio post era stato ripreso da giornali e siti nazionali in Australia, e i miei pensieri più intimi sono stati esposti a milioni di persone». Ma se gli articoli parlavano comunque in modo positivo di Madalin, non altrettanto si può dire dei commenti: «In tanti si sono arrabbiati, mi hanno definito 'egoista' e 'narcisista': è stato strano vedere persone scrivere commenti violenti, in cui mi insultavano, si arrabbiavano, in alcuni casi mi difendevano anche».

«Mi dicevano che sono egoista»

Ma perché succede questo? Perché affermare di non volere figli porta a questo tipo di reazioni? Nello scorso Festival di Sanremo era proprio questo il tema del monologo dell'attrice Chiara Francini, e a quanto pare tutto il mondo è paese. «Molti lettori - scrive ancora Madalin - sembravano presumere che il motivo per cui non voglio figli sia che sono egoista e che mi importa solo di me stessa: credo che questo si alimenti in uno stereotipo generale secondo cui solo le persone che hanno figli sono altruiste, per via della quantità di cure e sacrifici necessari per crescere un bambino. Era come se mi dicessero: se non diventi mamma, non saprai mai cos'è l'altruismo. Invece io ho molto amore da dare, ma preferirei concentrarlo su altro».



Ma non è finita qui: «Negli articoli in cui si parlava di me, venivo definita 'influencer', e credo che questo abbia peggiorato le cose: in tanti infatti hanno una cattiva percezione degli influencer, e quindi gli utenti si sono fatti l'idea che io e mio marito non vogliamo figli perché io penso solo ai miei profili social e alla carriera. Io invece mi ritengo una scrittrice e una creatrice di contenuti, non certo un'influencer».



Quei commenti, Madalin li ha ripresi in un nuovo post social, cavalcando l'onda dell'odio anziché venirne travolta. Avrà fatto bene? «Le controversie come questa - spiega - può far partire discussioni, può far parlare le persone: ho pensato che il mio caso potrebbe portare un punto di vista diverso, e incoraggiare chi come me non vuole figli a esporsi senza paura. Sono felice che così tanti commenti sotto il mio post siano stati positivi: il mio scopo non è quello di convincere le persone a non fare figli, ma di permettere alle donne che la pensano come me di non sentirsi sbagliate».

