Da senzatetto a influencer, poi l'intervento chirurgico per ridurre il girovita. Chi è la pin-up dei social Bianca Blakley

L'influencer Bianca Blackley era una senzatetto prima di diventare una pin-up in carne ed ossa e avere successo sui social media. La ragazza ha subito un intervento chirurgico per avere una vita ancora più sottile e ha mostrato la trasformazione del tatuaggio sull'addome dopo l'operazione, lasciando qualche fan un po' sconcertato.

Da un'infanzia oscura al successo

La creatrice di contenuti Bianca Blakley conta 567 mila follower su Instagram all'account @pinuppixietm. La ragazza ha 26 anni e da bambina viveva nella povertà. «Una di sei figli, l'infanzia di Bianca è stata tumultuosa. Non solo è stata vittima di bullismo a scuola, ma i suoi genitori alla fine hanno divorziato e suo fratello maggiore è morto di cancro al cervello», ha spiegato il Daily Mail. «Sono stata una bambina adottiva nel sistema per molti anni e sono rimasta senza casa per un periodo - raconta lei - Ero una mamma adolescente che faceva due lavori, non avevo una famiglia che mi sostenesse». Ora è una modella molto amata anche su TikTok, dove ha 11,7 milioni di fan.





Il tatuaggio modificato dalla chirurgia

Recentemente ha deciso di sottoporsi a un intervento per la rimozione della pelle in eccesso sull'addome, dove lei però ha un enorme tatuaggio colorato che si estende da fianco a fianco. Bianca ha voluto mostrare il risultato della chirurgia scattandosi alcune foto del "prima" e del "dopo", per far vedere come fosse stato sistemato il tatuaggio.

La parte inferiore del disegno se n'è andata e c'è una cicatrice che impiegherà molto tempo a guarire, ma il risultato è comunque ottimo. Alcuni follower, però, non hanno capito perché si sia rivolta ai medici: molti non vedevano nessuna necessità di ricorrere a un intervento guardando al "prima" e qualcuno ritiene che il suo ombelico sia stato misteriosamente spostato, quasi del tutto scomparso. «Qual è il nome del dottore?», chiedono invece le donne interessate a sottoporsi allo stesso intervento dopo aver avuto più gravidanze, mentre altri fan attendono di sapere come integrerà il tatuaggio floreale negli altri tatuaggi fatti successivamente, che ricordano un cyborg. «Sarebbe bastato del buon esercizio in palestra», conclude un utente.

