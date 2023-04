Influencer compra casa in contanti a 21 anni e si vanta su TikTok, pioggia di insulti: «Non hai rispetto». Lei si scusa in lacrime

di Redazione web

Costretta a scusarsi su TikTok dopo essersi "vantata" di aver comprato una casa a 21 anni senza mutuo. Katylee Bailey, influencer che ha quasi 3 milioni di follower, è apparsi in lacrime in un video, dopo essere stata attaccata dai follower.

Il video di scuse

«Volevo solo dire che mi dispiace per chiunque si senta come se mi stessi vantando della faccenda della casa - ha detto la giovane - Sì, il sistema è assolutamente sbagliato, non capirò mai il fatto di essere stata così fortunata», ha detto. La ragazza si è sentita in dovere di giustificare un successo della sua vita, travolta dall'odio di chi l'ha attaccata senza risparmiarle colpi.

Gli attacchi social

«Abbi rispetto per chi va a lavoro tutti i giorni», le hanno scritto. E ancora: «Una casa a 21 anni facendo stupidi video, complimenti». «Ben fatto, ma per me è pazzesco che le persone lavorino, risparmino per tutta la vita e probabilmente lavoreranno fino ai 70 anni per estinguere il mutuo», le ha scritto un altro. Tutti commenti che hanno colpito la ragazza, al punto da spingerla a registrare un video di scuse.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 11:09

