Coronavirus, influencer cinese mangia una rana viva e sul web è polemica: «Così è scoppiato il virus»

Domenica 26 Gennaio 2020, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un video di un notoche mangia unaaccende la polemica in merito alYanzhong Huang, esperto di salute pubblica del Council for Foreign Relations, ha dichiarato alla rivista Time: «Questo è solo parte della cultura cinese., specificando che sarebbe sinonimo di virilità. Ma proprio questa pratica rappresenta un grave rischio per la diffusione di questo tipo di virus.Gli esperti stanno cercando di rintracciare l'origine del virus mortale, molti hanno suggerito che la malattia, simile alla polmonite, potrebbe essere dovuta a una tendenza a mangiare animali vivi. A tal riguardo è emerso il video di un noto influencere cinese che in un mercato di animali afferra una rana, le recide la testa con un morso e poi ne mangia le interiora. Il video risale al 2016, ma gli utenti lo hanno ricondiviso e hanno polemizzato contro lo youtuber, come riporta anche il Mirror Molti hanno espresso la loro disapprovazione per l'animale, tanti si sono anche soffermati sulla pratica poco igienica e pericolosa, come poi mostra la diffusione di virus come questo. I mercati, in particolare quelli che vendono animali vivi, potrebbero essere un altro fattore che contribuisce allo scoppio di questo tipo di epidemie secondo gli esperti. La miscela di urina, feci e altri fluidi corporei di animali vivi e selvatici che finisce per mescolarsi con il sangue di animali macellati, fornisce opportunità ideali per la crescita di virus e batteri.