Influencer spende 25mila euro per i tatuaggi (anche in faccia), ma ai fan non piacciono: «Quando ti guardo vomito»

Harley Berglund ha iniziato a tatuarsi «per scherzo», ma da quel momento non ha più smesso. Nonostante la sua giovane età ha speso quasi 25mila euro per rendere il suo corpo unico nel suo genere. Ma a far discutere i suoi fan, sui social network, sono i tatuaggi che esibisce ogni giorno sulla sua faccia.

«Ho iniziao tatuarmi il volto per scherzo», racconta Harley. Lei, volontaria in un negozio dell'usato in Svezia, ha più di 18 tatuaggi sparsi sul suo corpo e quello sul volto si ispira al rappert Post Malone. Un filo spinato che si estende sulla sua fronte e che sta facendo molto discutere. Un tatuaggio, nato per scherzo, visto che il suo tatuatore glielo aveva applicato, ma era una stampa che sarebbe andata via in qualche giorno. Uno stencil che, però, è piaciuto molto alla giovane e, dunque, ha voluto renderlo indelebile. E da quel momento sui social vive un vero e proprio incubo, vittima degli attacchi sempre più frequenti degli haters.

Ma, proprio per i suoi tatuaggi sul volto, Harley è vittima di bullismo e odio sui social. Molti utenti del web commentano le sue foto con commenti pieni di livore. «Quando ti guardo vomito» scrive un utente, ma di commenti del genere ne riceve a centinaia ogni giorno. Una situazione che spaventa la giovane ma, allo stesso tempo, lei decide di non mollare. Nonostante i commenti degli haters siano tantissimi, lei riceve un supporto enorme dai suoi follower di Instagram e, proprio per loro, non vuole demordere. «Sono una persona piuttosto estroversa e amo incontrare nuove e persone e divertirmi - racconta al DailyStar -. Per quanto io ami me stessa e cosa sono, la strada per arrivare fino a qui non è stata semplice, ma sono molto grata agli anni bui della mia vita che mi hanno fatto crescere e maturare. Al momento ho 18 tatuaggi, ma non ho certo finito. Nonostante quello che mi dice la gente, per me i tatuaggi sono una cosa importante. Nel corso degli anni mi hanno dato molta fiducia e sono la scelta migliore che avessi mai potuto prendere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 11:29

