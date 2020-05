Influencer adottano un bambino cinese autistico, ma dopo qualche giorno lo abbandonano. Il web si scatena: «Solo per il followers»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 21:24

Hannocinese ma dopo averMyka Stauffer e il marito James, influencer con un canale YouTube di 700 mila followers, hanno mostrato a tutti il loro figlio adottivo poi però il bimbo è stato rimandato in Cina.La coppia ha prima mostrato l'ingresso del piccolo in famiglia, le giornate in casa, ma dopo qualche giorno, il piccolo di 4 anni, è stato rimesso su un aereo per la Cina perché, spiegano i due influencer, era troppo impegnativo per loro e non si sono sentiti pronti. A spiegare la decisione è stata Myka che in poche ore è stata travolta dalle critiche.Con un video pubblicato in rete ha chiarito le sue motivazioni. Il piccolo aveva delle problematiche: «Aveva molte esigenze di cui non eravamo a conoscenza. Mi sento un fallimento come mamma», ha spiegato la donna. La coppia ha altri 4 figli biologici, ma aveva detto di voler fare del bene adottando un bimbo bisognoso, per il web invece si è trattata solo di una mossa pubblicitaria per far aumentare i followers. La donna ha però voluto chiarire tutto: «Mostravamo solo il 5% della nostra vita con lui, le restanti lotte rimanevano private. Molti professionisti ci hanno detto che aveva bisogno di altro. La sua nuova mamma ha una formazione medica professionale».