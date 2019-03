Nove infermiere incinte in contemporanea all'ospedale: «Ma nessun problema di personale»

Ultimo aggiornamento: 27 Marzo, 07:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà baby boom all'ospedale di Portland, Stati Uniti, dove nove infermiere dello stesso reparto sono incinte contemporaneamente. E non a caso, è il reparto maternità: lo ha comunicato lo stesso Maine Medical Center di Portland, che ha voluto fare pubblicamente le congratulazioni alle ragazze.Che partoriranno tutte tra aprile e luglio, ma, secondo quanto rioprta la CNN, l'ospedale non è preoccupato per la mancanza di personale e ha fatto sapere su Facebook che «è tutto a posto».