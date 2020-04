Infermiera uccisa durante la quarantena dal compagno: le ha sparato in testa e si è tolto la vita

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una. Estella Fiorentín, 40 anni, è statain casa sua ad Ayacucho (Buneos Aires). La donna è lain Argentina di violenze domestiche che dall'inizio della quarantena stanno facendo una vera strage e si dimostrano essere pericolose quanto il coronavirus.Estella è stata trovata cadavere dalla figlia 18enne che ha raccontato di essere andata a letto la sera prima con le cuffie nelle orecchie. Durante la notte non si è accorta di nulla, solo la mattina, alle 7, scendendo per la colazione ha visto la mamma morta e con lei il compagno che si sarebbe tolto la vita subito dopo. Secondo i dati della ONG La Casa del Encuentro, quello dell'infermiera è il tredicesimo femminicidio da quando il governo ha decretato la quarantena obbligatoria.Nel paese è scoppiato quindi il caso dopo l'ennesimo femminicidio. Si chiede una maggiore tutela per le vittime di violenza domestica e che vengano messe in sicurezza in questa fase in cui sono obbligare a restare in casa spesso con i loro carnefici.