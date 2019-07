L'infermiera si spaccia per dottore e sbaglia la circoncisione, neonato costretto all'amputazione del pene

Martedì 16 Luglio 2019, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e i genitori devono fa. Il padre del ragazzo, Ashraf Helmi, ha spiegato di essere andato a far vaccinare suo figlio Mohamed in un centro medico in Egitto quando la sua famiglia lo ha convinto anche a farlo circoncidere.La circoncisione è una pratica molto comune nei paesi arabi e africani, così il padre ha deciso di far eseguire l'intervento a una donna che gli aveva detto di essere un medico, ma che in realtà era solo un'infermiera. La donna ha detto che avrebbe preso un piccolo compenso, ha operato il piccolo ma non in sala operatoria e durante l'intervento qualcosa deve essere andato male.Dopo qualche giorno la ferita si è infettata e la fasciatura era troppo stretta, così si è rivolto alla donna per chiedere delle medicazioni, ma lei ha risposto che era tutto normale. La condizione del bimbo però, come riporta anche Metro , non migliorava così il papà lo ha portato in un ospedale dove è stato necessario procedere con l'amputazione del pene per salvare la vita del neonato. Il papà ha così denunciato la donna che ha ammesso di aver avuto difficoltà durante l'intevento. Ora l'infermiera sarà processata.