Infermiera sospettata per la morte di 8 neonati, arrestata

Lunedì 10 Giugno 2019, 17:50

dopo laLucy Letby, 28 anni, è stata inizialmente arrestata lo scorso luglio per la morte sospetta di alcuni bambini del. Fu poi rilasciata, ma pare che ora sia di nuovo in manette dopo che la polizia ha raccolto sufficienti prove a suo carico.La donna è accusta di aver tentato di uccidere 3 bambini e di averne uccisi altre 8. Tra il 2015 e il 2016 presso l'ospedale si sono registrate 15 morti sospette che hanno portato le autorità ad aprire un fascicolo. Tutti i bambini sono morti in circostanze misteriose, poco chiare, senza avere apparenti patologie congenite. Tutte le piccolissime vittime hanno avuto dei collassi a seguito dei quali non si sono mai più ripresi.Come riporta Metro , le indagini della polizia hanno portato a sospettare di una delle infermiere che si prendeva cura di loro e adesso per la Letby sono scattate le manette.