Uno avvenuto in casa e scoperto dal fratello della vittima. Un'è stata trovata. La giovane non rispondeva da un po' al telefono, la famiglia preoccupata è corsa a cercarla nella sua abitazione. Ma una volta entrato il fratellino di 17 anni l'ha trovata sdraiata al suolo senza vita.La polizia del Queens, negli Stati Uniti, sta indagando per capire chi possa aver commesso il crimine. Gli agenti hanno trovatopoco dopo le 21 di martedì con traumi al collo e alla testa. L'infermiera era avvolta in un lenzuolo bianco sul pavimento della sua camera da letto con i denti mozzati e la lingua che usciva dalla bocca.«Non rispondeva, sono corso a casa sua», ha detto Keniel Stewart, il fratello di 17 anni. «L'ho intravista e sono tornato fuori. Non è così che volevo ricordarla, quindi non volevo vederla». I membri della famiglia hanno parlato per l'ultima volta a Stewart lunedì pomeriggio mentre si stava preparando per andare a lavorare all'ospedale della North Shore University a Manhasset.