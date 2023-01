Infermiera cade dal quarto piano mentre appende le decorazioni di Natale: la tragedia di Dina, morta a 22 anni

Morta tragicamente dopo essere caduta dal balcone del suo appartamento al quarto piando. Dina Khalil, studentessa di infermieristica di 22 anni, ha perso la vita ad Amman, in Giordania, dove viveva per studiare. La giovane è precipitata giù per 18 metri, restando a terra per diversi minuti mentre perdeva tanto sangue, ed è poi morta in ospedale. Con un piccolo giallo.

Cosa è successo

Secondo il racconto del padre della ragazza (di origine israeliana), l'ospedale dove è stata portata dopo l'incidente si è rifiutato di curarla, perché Dina Khalil non aveva l'assicurazione medica. Una spesa troppo alta da fare singolarmente, tanto che gli amici hanno provato a fare una colletta per raccogliere rapidamente i fondi necessari. Una volta arrivati alla cifra, «era ormai troppo tardi» ha detto il padre della ragazza.

«Il personale dell'ospedale ha aspettato molto tempo prima di darle le cure necessarie e lei ha perso troppo sangue», ha aggiunto l'uomo. La 22enne è stata trasferita al Rambam Medical Center di Haifa all'inizio di questa settimana, dove è stata dichiarata morta. La famiglia ha deciso di donare gli organi: «Non abbiamo pensato a chi avrebbe ricevuto i suoi organi. L'importante era salvare vite umane», ha detto ancora il padre.

