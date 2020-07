L'infermiera in bikini sotto la tuta trasparente ottiene un contratto da modella

Ultimo aggiornamento: Thursday 9 July 2020, 16:58

Era stata momentaneamente sospesa per aver indossato una, ma ha riavuto il suo lavoro in un repartoed è anche riuscita a strappare un. La giovanerussa, finita al centro delle polemiche quasi due mesi fa, ha avuto una grande rivincita.La foto di questa, diffusa da un quotidiano locale russo, aveva destato stupore e un po' di scandalo in tutto il mondo., all'epoca, si era giustificata spiegando di avere molto caldo, ma era stata temporeaneamente sospesa dall'ospedale di Tula, dove lavora. L'improvvisa popolarità e il fisico tonico e giovane le hanno però permesso di diventare, l'azienda che produce l'abbigliamento sportivo utilizzato dalla nazionale olimpica della Russia.Anastasia Zadorina, fondatrice di Zasport, ha infatti spiegato: «Nadezhda è diventata un simbolo dell'era della pandemia, l'abbiamo voluta nella nostra squadra e siamo pronti ad aiutare in ogni modo l'ospedale in cui lavora, che ha curato tantissimi pazienti affetti da». L'infermiera e ora modella, dal canto suo, ha però spiegato: «Sono onorata di questa nuova esperienza, ma le mie priorità sono altre. Voglio che gli operatori sanitari siano rispettati e apprezzati sempre, non solo durante una pandemia».