Infermiera in abito da sposa assiste a un incidente stradale e si ferma a soccorrere la vittima

Assiste a unil giorno del suoe si ferma in stradaper aiutare i soccorritori. La foto della 22enne infermiera Rachel Taylor che sorregge la testa di una donna vittima di un incidente sta facendo il giro della rete, soprattutto visto che l'infermiera indossa l'abito da sposa.La foto è stata scattata tra le strade di South St. Paul, nello stato del Minnesota, in Usa. La donna si era appena sposata e stava tornando a casa dal ricevimento di nozze quando ha visto l'incidente e ha deciso di aiutare i soccorritori. Vedendo la scena il suo istinto ha prevalso e ha chiesto al marito di accostare la macchina e dare una mano. Una vettura era piombata su un gruppo di persone ferma bordo strada a discutere di un precedente tamponamento che non aveva creato feriti ma solo danni ai mezzi.Una donna è rimasta bloccata con la gamba in un'auto e non riusciva a liberarsi. «Potevo vedere uno squarcio nella sua gamba destra. Dalla ferita si vedeva fino al suo osso», ha detto la 22enne come riporta il Daily Mail, «In un certo senso sono tornata indietro a quando facevo tirocinio e aiutavo le mamme in travaglio e sono diventato abbastanza brava a parlare con loro e a calmarle».La paziente, portata in ospedale, ha poi ringraziato l'infermiera.