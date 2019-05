Entra nelle cabine per dire alle donne come votare: il video incastra il funzionario del seggio

Disastro aereo durante la crociera: scontro tra due velivoli turistici, cinque morti

" India election: Polling agent arrested 'for telling women how to vote' https://t.co/Pi174RFCbo " | @Independent pic.twitter.com/EphUAfEEaG — Be Informed. When It Happens. (@_MrDavidJones) 13 maggio 2019

Martedì 14 Maggio 2019, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA