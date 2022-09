Lo studente è impreparato, il prof lo picchia a morte: scoppia la rivolta. Cosa sta succedendo

di Bianca Amsel

È morto Nikil Dohre, studente indiano di 15 anni. Il giovane ha perso la vita dopo essere stato massacrato di botte dal suo insegnate per avere risposto in maniera sbagliata durante un esame. Mentre le forze dell'ordine sono impegnate nella ricerca del maestro, in tutto il Paese sono già scoppiate violente poteste.

Terrore in aeroporto, aggredisce i dipendenti con una spada: «Vi ammazzo tutti». Arrestato

Mamma incinta al settimo mese uccisa e abbandonata in un bosco, forse vittima di un rito sacrificale

Nikil, morto per una risposta sbagliata

Secondo quanto ricostruito, il professore avrebbe iniziato a colpire il ragazzo durante un esame, dopo che quest’ultimo non aveva saputo rispondere a delle domande. Lo studente sfinito a terra ha perso conoscenza ed è stato subito ricoverato all’ospedale di Lucknow, dove poche ore fa ha perso la vita. Il ragazzo faceva parte della casta dei Dalit, ossia gli ex intoccabili, uno dei gradini più bassi nelle gerarchie sociali indiane. Gli appartenenti a tale ceto negli anni hanno subito diversi atti di discriminazione, e adesso molti componenti si sono riversati in strada in segno di protesta, rovesciando auto e compiendo brutalità di ogni tipo. Il commissario di Polizia Charu Nigam ci tiene a rassicurare i cittadini dichiarando ai media: «Arresteremo al più presto l’assassino e lo assicureremo alla giustizia».

La casta dei Dalit

Migliaia di Dalit si sono riuniti nel distretto di Auraiya, per assistere alla cremazione, poi si sono scontrati con la polizia che aveva tentato di reprimere la manifestazione. Questo tipo di violenza è ricorrente in India, dove nei confronti degli ex intoccabili vengono compiute brutalià inammissibili. Pochi mesi fa una giovane di 16 anni è stata violentata e uccisa in un campo. Anche in quel caso, la ragazza apparteneva alla stessa casta di Nikil.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA