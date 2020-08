Incendio in un ospedale per malati di Covid dell'India: almeno 7 morti

Almeno sette pazienti sono morti oggi nell'incendio di un ospedale temporaneo per la cura dei malati da Covid nel sud-est dell'India, secondo quanto riferito da autorità locali alla Bbc. Le fiamme si sono sviluppate nel palazzo di Swarna a Vijayawada. Le fonti hanno detto che tutti i pazienti sopravvissuti sono stati trasferiti in un altro ospedale. Il primo ministro indiano Narendra Modi si è detto «angosciato» per l'episodio, il secondo di questo genere in pochi giorni in un centro di cura per il Covid. Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 10:06

