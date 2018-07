India, il governo chiede a WhatsApp di filtrare le bufale per evitare altri linciaggi

La catena su Whatsapp: «Attenti ai rapitori di bambini». E la folla lincia a morte due ragazzi innocenti

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Più che un invito, un ultimatum: in, il governo ha chiesto adi filtrare e impedire la circolazione didiffamanti, onde evitare che la, innescata negli ultimi tempi per via di false accuse nei confronti di persone innocenti, prosegua.Un mese fa, ad esempio, due giovani indiani, accusati di essere rapitori di bambini ma assolutamente innocenti, erano stati linciati e uccisi dalla folla. Tutto era partito da alcuni messaggi diffusi su, ma fatti analoghi si sono susseguiti, per un anno, altre 30 volte in dieci diversi stati indiani.Nella stragrande maggioranza dei casi, è risultato impossibile identificare le persone che per prime avevano diffuso le notizie false su WhatsApp. Per questo motivo ildiha chiesto ai responsabili dell'app di adottare misure più efficaci per contrastare questo fenomeno che ha scaturito un vero e proprio allarme sociale. Come riporta Business Insider , la presa di posizione del governo indiano è stata netta: «WhatsApp non può fuggire dalla responsabilità della violenza che avviene per il cattivo uso di buone invenzioni tecnologiche».