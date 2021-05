India, fungo letale nei pazienti guariti dal Covid: boom di infezioni

La pandemia ha messo in ginocchio l'India, ma non c'è solo il Covid a fare paura. Un fungo nero letale che distrugge gli organi è sempre più diffuso nei pazienti, anche in quelli guariti. Come riporta il Telegraph, gli ospedali segnalano più casi giornalieri di mucormicosi, un'infezione fungina estremamente rara con un tasso di mortalità del 50%. I medici sono costretti a rimuovere parti del viso di alcuni malati per salvare vite umane.

La mucormicosi è causata da una muffa che si trova comunemente nel suolo e negli ortaggi in decomposizione, infetta i seni, il cervello e i polmoni delle persone immunocompromesse. Prima della pandemia di coronavirus, la mucormicosi era estremamente rara, con pochi casi all'anno. Tuttavia, i principali ospedali indiani sono pieni di casi. «La situazione qui è migliorata in termini di numero di pazienti con il Covid-19 che necessitano di ricovero, ma la mucormicosi sta ora creando scompiglio», ha detto il dottor Prashant Rahate, presidente del SevenStar Hospital nella città di Nagpur, che ha trattato più pazienti con funghi neri di qualsiasi altra struttura nell'India centrale.



Il fungo nero ha un tasso di mortalità del 50%, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, sebbene il tasso di sopravvivenza aumenti in modo significativo con la diagnosi e il trattamento precoci, secondo il dottor Rahate. «Stiamo assistendo da quattro a cinque nuovi pazienti ogni giorno », ha aggiunto il dottor Rahate.

Attualmente, l'unica cura sono le iniezioni per via endovenosa, ma molti indiani non possono permettersele. In Gujarat, uno degli stati indiani duramente colpiti dalla seconda ondata, ogni ospedale gestito dal governo avrà ora un reparto specializzato per la mucormicosi. Sabato, il BJ Medical College Hospital della città di Ahmedabad ha fatto trapelare che c'erano almeno 45 pazienti in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico, mentre nella città di Surat sono stati rilevati almeno 40 casi di mucormicosi in due settimane.

Si ritiene che la causa sia l'aumento dell'uso di steroidi per il trattamento di casi lievi di Covid-19, che compromettono la risposta immunitaria del corpo a infezioni come la mucormicosi. La devastante seconda ondata di Covid-19 in India ha visto il Paese registrare più di 300.000 infezioni giornaliere per 20 giorni e si prevede che supererà un milione di morti entro agosto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 17:36

