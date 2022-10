India, crolla il ponte pedonale con sopra 400 persone: almeno 60 morti VIDEO

Sono almeno 60 i morti nel crollo di un ponte sospeso sul fiume Machchu, nella città indiana di Morbi, Gujarat occidentale. Un'altra tragedia in India che rischia di assumere i numeri di una vera e propria catastrofe. Al momento del cedimento, infatti, erano presenti oltre 400 persone sul ponte pedonale che, probabilmente, è ceduto a causa del troppo peso.

🚨AGORA: Ponte com centenas de pessoas desaba em rio no oeste da Índia.



pic.twitter.com/d6rFiM8gSE — CHOQUEI (@choquei) October 30, 2022

Le immagini choc

Le televisioni locali stanno pubblicando immagini che trasudano disperazione. Persone aggrappate ai cavi del ponte crollato, mentre i soccorritori tentano di trarle in salvo. A quanto si apprende, sembra che questo ponte sia stato rinnovato e aperto solo pochi giorni fa.

🇮🇳 Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 100 estão desaparecidas em um desabamento de ponte na Índia, segundo a mídia local. Pelo menos 500 pessoas estavam na ponte quando a ponte desabou, disseram as autoridades. Fonte: https://t.co/lwNr85TDjV pic.twitter.com/30GVE91R23 — Ozeias Moura (@ozeiasdemoura) October 30, 2022

I morti

I morti confermati, finora, sono 32. Ma le autorità sono già a lavoro per identificare i tanti dispersi che ancora mancano all'appello. Nel frattempo i soccorritori sono a lavoro da ore per trarre in salvo le persone che sono riuscite ad aggrapparsi ai resti di un ponte che si inarcato su se stesso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 17:13

