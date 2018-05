India choc, violentata e data alle fiamme: gravissima una ragazza di 17 anni

: la vittima dell'ennesimo episodio di terribile violenza in India, stavolta nello stato orientale del Jarkhand, è una. Ancora un violento crimine sessuale, in uno Stato in cui ormai questo tipo di reati è un'emergenza continua: il presunto responsabile degli abusi e del tentato omicidio della 17enne, attualmente in condizioni critiche, sarebbe stato già arrestato, secondo quanto riferito dalla Polizia locale.È il secondo episodio di questo tipo ad essere segnalato in Jharkhand negli ultimi giorni, dopo che un'altra ragazza adolescente, violentata e bruciata viva lo scorso venerdì nel villaggio di Raja Kendua, è morta domenica. La polizia non ha indicato se i due casi siano collegati. La 17enne è, secondo quanto riferito dalle autorità a Ravi Prakash della BBC Hindi.«L'imputato ci ha detto che voleva sposare la vittima ma lei non era pronta», ha detto l'agente di polizia Shailendra Barnwal, spiegando che l'aggressione è avvenuta venerdì nella casa di un suo parente in un villaggio nel distretto di Pakur. L'uomo ha aspettato che fosse sola, poi è entrato in casa e l'ha violentata prima di darle fuoco. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini sentendo le urla della ragazza.