Invita 23 bambini al compleanno della figlia, poi li prende in ostaggio: lui ucciso, la moglie linciata

Violentata a marzo, le danno fuoco mentre va in tribunale

Insieme alla moglie haper festeggiare il primo compleanno della figlia: ma una volta accolti in casa, li ha chiusi in una stanza e, chiedendo di essere scagionato da alcune accuse, oltre ad un riscatto di 10 milioni di rupie (125mila euro) per ogni ostaggio.È successo in India a Farrukkabad, una città dell'Uttar Pradesh: il protagonista della vicenda si chiamava, ucciso dalla polizia dopo una notte di terrore per i bambini, tratti tutti in salvo. L'uomo, in libertà provvisoria dietro cauzione, era uscito dal carcere dove era stato imprigionato con l'accusa di omicidio: ha organizzato una finta festa per la figlia e ha tenuto in ostaggio i bambini presentando le sue assurde richieste.«Abbiamo negoziato per ore senza convincerlo - ha raccontato il capo della squadra intervenuta sul posto - alla fine abbiamo deciso di fare irruzione per salvare i bambini». Mentre i bambini, il più piccolo dei quali aveva appena sei mesi, venivano riconsegnati salvi ai genitori, la moglie, che cercava di fuggire, è stata aggredita e linciata da una folla che si era radunata intorno alla casa.