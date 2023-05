Incoronazione re Carlo, Harry tornerà a Londra ma non alloggerà a Buckingham Palace. Il retroscena sul viaggio del principe

di Redazione web

Harry è uno degli ospiti più attesi all'incoronazione di Re Carlo III. Non si sa ancora, infatti, se il principe avrà qualche ruolo durante la cerimonia o se si affaccerà con tutta la famiglia dal balcone di Buckingham Palace. I sudditi, poi, che sono impazienti di assistere all'evento storico, hanno cominciato a chiedersi dove alloggerà Harry che non dovrebbe essere presente a Palazzo insieme al resto della famiglia.

La principessa Charlotte compie 8 anni: «È uguale a papà William». Il regalo speciale della Regina Elisabetta II

Re Carlo, prima dell'incoronazione l'agghiacciante profezia sulla salute: sarà davvero costretto al ritiro forzato?

L'alloggio del principe Harry

Stando a quanto riporta la stampa inglese, il principe Harry, dopo l'incoronazione, dovrebbe ripartire subito alla volta degli Stati Uniti dove vive con la sua famiglia e dove ad attenderlo ci sarà il suo bambino Archie che festeggerà il suo quarto compleanno. Il principe dovrebbe arrivare la sera prima dell'evento e proprio per questo avrà bisogno di un alloggio dove fermarsi. Stando a quantro rivelano gli esperti di corte, si pensa che Harry alloggerà a Frogmore Cottage, una delle proprietà a lui più care, dato che, suo figlio Archie ha vissuto lì i suoi primi mesi di vita.

Il viaggio di Harry

Il viaggio che il principe Harry intraprenderà, sarà abbastanza lungo, visto che, partirà da Los Angeles, dove vive, e arriverà a Londra proprio a ridosso dell'incoronazione. L'esperta di corte Tessa Dunlop ha detto: «Penso che la sicurezza sarà davvero tanta e organizzata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA