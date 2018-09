Incontro ravvicinato col leone in auto, le immagini impressionanti nella riserva naturale

Undici maialini rubati da una fattoria: «Aiutateci a ritrovarli, devono tornare dalle madri prima che muoiano»

Oltre un minuto, a tu per tu con un: è stato un incontro emozionante e, va detto, molto pericoloso, quello vissuto da una coppia che stava facendo una gita all'interno del, la riserva naturale più grande di tutto ilsi trovava in auto con suo marito per un'escursione all'interno di quello che è considerato un vero e proprio paradiso della fauna selvatica, una vera e propria oasi all'interno di un continente afflitto da mafia, corruzione e bracconaggio. Nel, infatti, gli animali sono tutelati e protetti come meritano e sono i visitatori a dover rispettare delle severe norme di comportamento, in modo da non infastidire i legittimi abitanti di queste zone quasi del tutto incontaminate.È anche per questo che i visitatori devono limitarsi a percorrere i sentieri, dove hanno comunque la possibilità di osservare la fauna selvatica. I due coniugi hanno avuto un'occasione d'oro per un incontro ravvicinato con il re della riserva naturale: un esemplare maschio di leone, non ancora adulto, è infatti comparso all'improvviso, avvicinandosi al veicolo e iniziando a mordicchiare lo specchietto retrovisore.Il giovane, poi, ha iniziato ad appoggiarsi incuriosito al, senza tuttavia riuscire a sfondarlo. Va detto che questa è stata una situazione molto fortunata, dal momento che la forza nelle zampe del grosso felino è sufficiente per rompere un vetro. «All'inizio ci siamo spaventati, ma eravamo emozionati. Poi ci siamo resi conto che era un animale giovane, curioso e giocherellone, attratto da un oggetto, lo specchietto retrovisore, che lui non aveva probabilmente mai visto» - hanno spiegato i due coniugi - «Solo dopo, temendo che potesse bucare i pneumatici con i denti o gli artigli, abbiamo deciso di rimettere in moto e allontanarci adagio».