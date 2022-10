Incontra la sua anima gemella e lascia marito e figli: ma dopo il primo appuntamento lui la rifiuta

Un colpo di fulmine e la decisione di lasciare marito e figli per gettarsi a capofitto in una nuova avventura d'amore. Ma è finita male la storia di Amanda Trenfield, giovane mamma australiana che, dopo aver lasciato la famiglia è stata respinta dall'uomo che credeva essere la sua "anima gemella". Dalla disavventura amorosa però è nato un libro, intitolato, non a caso «Quando un'anima gemella dice di no». Ecco la sua storia.

Il colpo di fulmine

Amanda era in crisi con il marito dopo 14 anni di matrimonio ma per "riavvicinarsi", lui le aveva proposto di seguirlo in una conferenza che doveva tenere per lavoro. Proprio lì è avvenuto l'incontro galeotto che avrebbe cambiato la vita di Amanda. Durante la conferenza infatti, Amanda racconta di aver incrociato lo sguardo di un uomo: «Ho sentito una scintilla, una chimica più forte di tutte le altre mai provate in vita mia» racconta nel libro e alla giornalista Mia Freedman nel podcast "No Filter".

Secondo il suo racconto riesce a parlare con quest'uomo, ad andarci a cena e poi a bere un drink insieme. Anche il giorno dopo, mentre il marito è alla conferenza i due "amanti" si concedono una fuga nel bosco. Amanda confessa subito i suoi sentimenti: «Ieri ho provato una connessione molto speciale con te» e lui sembra ricambiare.

Lasciata dall'anima gemella

Così Amanda prende la decisione di lasciare marito e figli, poche settimane dopo scrive all'amante per avere un nuovo appuntamento. Lui acconsente di vederla, ma il giorno dopo le invia una mail dicendo che sentiva che era meglio non vedersi o rimanere in contatto.

La sua storia, pubblicata sul libro e sul podcast è diventata virale in Australia e ha scatenato un acceso dibattito: «Si è proiettata su un tizio a caso perché era infelice. Lo siamo tutti, ma non sradichiamo le nostre vite per questo» è il commento di un utente. E ancora c'è chi pensa ai bambini: «Voglio leggere il punto di vista dei "due bambini piccoli" quando crescono». Infine, c'è chi sostiene la scelta di Amanda: «Non lo trovo imbarazzante. Ovviamente odiava la sua vita e una cotta era tutto ciò di cui aveva bisogno per porre fine a tutto», ha scritto un utente.

