«Sono incinta e per trovare un nome per la bambina sono andata al cimitero con tutta la famiglia: mi ha dato l'ispirazione»

Quando si affronta una gravidanza, uno dei passi che porta più gioia e avvicina la famiglia è il fatto di scegliere il nome del nuovo arrivato o della nuova arrivata. Si tratta di un momento importante, una decisione che in un modo o nell'altro avrà un grande impatto sulla vita futura del neonato, ed è interessante confrontarsi sulle rispettive preferenze in cerca di quello che fa "scattare qualcosa".

I metodi per trovare il nome "giusto" sono tanti e diversi, alcuni decisamente più originali di altri. Infatti, Haley è incinta e ha deciso di organizzare un viaggio in famiglia al cimitero (con le sue tre figlie) per prendere ispirazione dalle tombe e redigere una lista...

Nomi per bambini e bambine al cimitero

Un luogo un po' particolare per cercare ispirazione su come chiamare la propria bambina e, per qualcuno, decisamente inquietante e fuori luogo: il cimitero.

Poi, nella didascalia specifica: «Volete sapere un fatto divertente? Il nome di mia sorella viene proprio da una tomba». Haley continua a camminare tra le lapidi, le infradito che calpestano il tappeto di foglie che ricopre il terreno, e comincia a trarre ispirazione, a redigere una lista di quelli che più le piacciono: James, Julian, Ella, Salem, Bunny, Winnie, Vienna e tanti altri.

Qualcuno ha apprezzato il gesto della mamma e scrive: «Portare un'anima nuova di zecca attraverso un giardino del passato. Che modo brillante per trovare un bellissimo nome». Eppure, più di qualcuno ha trovato la faccenda troppo strana: «Non andrei al cimitero se fossi incinta... mi sembra un gioco un po' pericoloso», «Rigor Mortis mi sembra un nome carinissimo». Infine, c'è chi immagina il momento in cui la bambina chiederà spiegazioni: «Il tuo nome? Sì, beh, era quello di una tizia morta». La maggior parte degli utenti, comunque, apprezza il nome "Vienna".

