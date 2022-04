«Non sapevo di essere incinta»: va al pronto soccorso con i crampi allo stomaco e dà alla luce un bambino

Non sapeva di essere incinta la studentessa che ha partorito nella toilette dell'ospedale, dove era andata per i forti crampi allo stomaco. E' la storia di Lalene Malik che è stata portata d'urgenza al pronto soccorso del Northwick Park Hospital nel nord-ovest di Londra dopo aver sofferto di un fortissimo mal di stomaco mentre nella sua abitazione, a Greenford, a ovest di Londra, il 26 marzo.

Secondo quanto riporta My London, la 23enne, che ha affermato che le era stata prescritta la pillola contraccettiva cinque mesi prima e che a febbraio aveva fatto due test di gravidanza negativi: credeva di essere stitica.

Ma sua madre, Sumra, ha capito che qualcosa non andava quando sua figlia ha iniziato a piangere a causa del dolore sorto dopo essere andata nel bagno dell'ospedale, in attesa di essere vista e ha lanciato l'allarme con i medici vicini. La signora Malik stava per arrossire quando il piccolo braccio del piccolo Mohammed Ibrahim è stato avvistato nella ciotola, lasciandola terrorizzata dal fatto che la vita sua e di suo figlio fosse in pericolo. Crede che il bambino possa essere rimasto bloccato per un massimo di sette minuti prima di essere salvato dai medici.

«Ero andato. La mia mente era vuota. Sono stata messo in un'altra stanza perché ovviamente stavo piangendo e mia madre piangeva. È stato uno choc completo e un trauma per entrambi e ho sentito che la mia vita era in pericolo», ha detto Malik.

I medici che hanno recuperato il bambino hanno detto che «sembrava senza vita» e non respirava, ma gli sforzi di rianimazione hanno avuto successo.

La dottoressa Ewa Grocholski, che ha aiutato a salvare Ibrahim, facendogli compressioni toraciche dopo averlo tirato fuori dalla ciotola, ha detto che è stata «l'esperienza più straordinaria della (sua) carriera medica. Non ho mai visto (un bambino nascere) in tali circostanze. Ho visto ragazze come Lalene prima di venire al pronto soccorso non sapendo di essere incinta e che partoriscono nel reparto di pronto soccorso, ma è sempre stato in un posto più sicuro».

La signora Malik ha descritto suo figlio come un bambino "miracolo", ma ha accusato il suo medico di famiglia, il dottor Elm Trees a Greenford, di non aver eseguito correttamente i test che avrebbero potuto rivelare che era incinta.

«Se avessi saputo di essere incinta, avrei apprezzato quei momenti andando a fare shopping, a preparare le cose per il bambino», ha detto. Suo marito era all'estero in quel momento ed era «completo di choc» quando ha appreso della nascita.

La studentessa, che sta frequentando un master in relazioni internazionali alla Roehampton University, ha detto di essere tornata dal suo medico di famiglia un certo numero di volte dopo aver manifestato sintomi tra cui aumento di peso e mancanza di respiro e di aver smesso di prendere la contraccezione.

La signora Malik ha detto che le era stato fatto un esame del sangue in ambulatorio a marzo, ma in seguito i risultati non erano disponibili, perchè e hanno detto: « 'oh, non possiamo rilevare nulla perché quello che ha fatto l'esame del sangue non ha agitato (lo) correttamente, quindi torna da tre a sei mesi dopo'».

E ora dopo due settimane dopo, Ibrahim è nato, ha detto la signora Malik, lodando medici e infermieri del Northwick Park Hospital per i loro sforzi nel rimetterlo in salute.

