Frontale col Suv contro la polizia per evitare il blitz antidroga: due agenti feriti

Bari choc, lanciano ragazzo dalla finestra per un debito di droga: salvo per miracolo. Arrestati tre pusher​

Erano pronti ad intervenire in un, impedendo uno scambio e arrestando i narcotrafficanti, ma si sono visti piombare addosso, in direzione opposta, un grosso suv di marca Toyota che si è schiantato proprio contro la loro volante, in uno. Duedella Guardia Civil spagnola sono rimastiin seguito allo schianto avvenuto in una delle zone in cui il narcotraffico internazionale opera prosperosi scambi di droga e denaro, quasi sempre impunemente e alla luce del sole.Siamo a, nella provincia andalusa di Cadiz, proprio al confine con. Da anni i narcotrafficanti internazionali si danno appuntamento nelle acque che bagnano il confine per redditizi scambi e quasi mai vengono fermati. Due agenti della Guardia Civil, però, erano pronti a fermare alcune persone che avevano appena incontrato altri narcotrafficanti a bordo di un'imbarcazione, ma sulla loro strada hanno trovato un complice che, per impedire l'operazione, si è schiantato volontariamente contro la loro auto. L'uomo è stato fermato, come riporta anche 20minutos.es , ma i due agenti sono stati: sono feriti, anche se in maniera lieve.Non è la prima volta che si verificano episodi del genere nella zona: durante un blitz della polizia, qualche anno fa, due volanti si erano scontrate durante un inseguimento e un agente era morto nell'impatto. Nello scorso mese di febbraio, inoltre, venti persone si erano introdotte, a volto coperto, in un ospedale per liberare un narcotrafficante ferito durante un altro blitz, ma solo due degli autori erano stati poi individuati e fermati.