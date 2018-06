Strage in India, crolla cavalcavia in costruzione: almeno 19 morti

Un video decisamente forte, quello che è diventato virale negli ultimi giorni sul web. Unè stato vittima di un grave, dovuto ad una serie di sfortunate circostanze.Il filmato, che è stato girato in, mostra l'operaio intento ad effettuare un'operazione pericolosa e delicata: attaccato alla brenna di un, infatti, l'uomo perde l'equilibrio e l'che lo teneva in sicurezza si è improvvisamente sganciata. Appena iniziata la caduta, inoltre, ilsi sfila dalla testa dell'operaio, che precipita da diversi metri d'altezza.Le condizioni dell'uomo, al momento, non sono note. Il volo farebbe inevitabilmente pensare al peggio, anche se una fonte non verificata, sulla piattaforma di video Liveleak , sostiene che l'uomo non avrebbe riportato ferite gravi e che, dopo appena una settimana, era già tornato al lavoro.