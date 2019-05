Ha un incidente e perde la memoria, 16enne si sveglia ogni giorno senza ricordare il precedente

Ultimo aggiornamento: 17:00

Ogni giorno si sveglia e non ricorda nulla della giornata precedente. Caitlin Little ha 16 anni e nell'ottobre del 2017 ha avuto unche le ha cambiato completamente la vita: da allora la suaogni volta che va a dormire, non permettendole di ricordare nulla.La storia della giovane, che viene dal North Carolina, negli Usa, ricorda quella della protagonista del film "50 volte il primo bacio", ma ovviamente la realtà è molto meno romantica della versione romanzata cinematografica. La memoria di Caitlin è ferma al giorno dell'incidente quando ha avuto un grave trauma cranico. La 16enne venne portata all’ospedale di Greensboro, dove i medici parlarono di commozione cerebrale, spiegando che la sua memoria sarebbe tornata alla normalità nel giro di tre settimane. Purtoppo le cose sono andate diversamente e le è stata diagnosticata un’amnesia anterograda, una condizione che permette alla mente di mantenere i ricordi del passato ma non permette di fissarne di nuovi.Non esiste una cura per questa condizione, Caitlin segue delle terapie che l'aiutano a mantenere allenata la memoria: tiene diari, si fa aiutare dalla famiglia, ma non è facile. Quando la mattina si sveglia è convinta di essere ferma al giorno dell'incidente, così la famiglia deve spiegarle ogni giorno quello che è successo mostrandole giornali e foto.