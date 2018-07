Incidente con la moto d'acqua, 30enne con utero e intestino squarciati

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era incon il marito e il figlio quando è stata vittima di un terribile. La 30enne Ashleigh Donnelly, ha avuto un brutto incidente con la, un impatto tanto forte che le haUn potente getto d'acqua le ha letteralmente strappato via parte dei suoi organi interni e sono state necessarie due delicate operazioni per metterla in salvo. «Mi sono letteralmente aperta in due», ha raccontato la donna al Daily Mail aggiungendo che le sue condizioni restano molto delicate. I medici non sono sicuri che potrà avere ancora figli e potrebbe dover indossare una sacca per la colostomia per tutta la vita.La famiglia ha avviato una raccolta di fondi online per poter pagare le spese sanitarie. Gli interventi e le cure sono costati 30 mila sterline, visto che l'assicurazione sanitaria non copriva gli incidenti in acqua. La donna era andata con la sua famiglia in vacanza e tutti insieme avevano deciso di fare un giro sulle moto d'acqua, doveva essere una giornata divertente ma un'altra moto le ha tagliato la strada. Ashleigh è stata risucchiata sott'acqua dove è stata colpita dal getto della moto che l'aveva scaraventata in mare. La riabilitazione sarà lunga, ma per il solo fatto di essere ancora viva si ritiene una donna fortunata.