Incidente tra una Porsche e una Bugatti: danni per 3,5 milioni di euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Agosto 2020, 14:09

La stampa del Canton Ticino lo ha definito ''undi lusso'. E' avvenuto sul Passo del San Gottardo nella zona di Gamsboden durante il ponte di. Da una situazione banale e piuttosto comune, cioè una piccola coda formatasi dietro ad un camper, è scaturito probabilmente per l'eccesso di cavalli che 'scalpitavano' un violento impatto tra unaChiron e una911 (la prima aveva iniziato a sorpassare la fila di veicoli, la seconda è uscita di colpo senza avvedersi dell'arrivo del bolide milionario) che ha poi interessato anche i camper e una Mercedes.Nel riferire l'evento, che ha coinvolto solo mezzi immatricolati nella Confederazione Elvetica, la Polizia Cantonale di Uri ha evidenziato il ricovero in ospedale del guidatore del camper, ma non ha precisato se durante il lungo blocco della strada i due 'piloti' delle vetture sportive abbiano avuto il tempo (o la volontà) di compilare e firmare il modulo di constatazione amichevole. Una cosa è certa: per il rimborso dei danni materiali che la Polizia ha stimato in 3,7 milioni di franchi, cioè 3,5 milioni di euro, i periti delle assicurazioni avranno davvero da affrontare un lavoro arduo, così come i carrozzieri incaricati delle riparazioni.