Incidente alla gara di rally, copilota muore sul colpo: Barbara aveva 29 anni. Salvo il pilota

di Redazione web

Barbara Gomez Oubel è morta sabato scorso, 2 settembre, al rally "Valle de Laciana", a Villablino in Spagna. La giovane, che aveva appena 29 anni, era la copilota del galiziano Celestino Iglesias Duarte, anche lui rimasto ferito, ma fuori pericolo. I due si sono schiantati con la Ford Fiesta N5 numero 6.

Travolto e ucciso dal treno alla festa di paese, Francesco Paradiso morto a 27 anni: era vicino ai binari per guardare i fuochi d'artificio

Neonata morta in culla, i genitori: «Le scottature dopo il bagnetto». Domani l'autopsia sul corpo della piccola

Ánimo a familiares y conocidos.

D.E.P. Bárbara. pic.twitter.com/Z1EmsCW2ig — Solo Rally (@RallySolo) September 2, 2023

Cosa è successo

Duarte e la copilota Oubel si sono schiantati durante un tratto di gara.

Per liberare i due dall'abitacolo c'è stato bisogno anche dell'intervento della Guardia Civil. Le condizioni della giovane sono apparse subito disperate. Celestino Iglesias Duarte, invece, è stato trasferito all'ospedale e stabilizzato. Non è in pericolo di vita. Barbara è morta seguendo la sua passione, che l'aveva portata in pista già all'età di 16 anni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA