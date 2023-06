Incidente in Croazia, coinvolto un gruppo di italiani: sei feriti gravi. Lo schianto in autostrada verso Dubrovnik

di Redazione Web

Bruttissimo incidente in Croazia, coinvolto un gruppo di italiani: sei sono gravi. Sei connazionali sono rimasti seriamente feriti in uno scontro tra un camion e un furgone venerdì mattina sull'autostrada Zagabria-Dubrovnik, allo svincolo Zagvozd, una settantina di chilometri da Spalato, e sono stati ricoverati nel centro ospedaliero del capoluogo dalmatino.

Chi sono i sei italiani feriti in Croazia

L'incidente stradale è avvenuto venerdì intorno alle 8 quando un camion guidato da un cittadino croato si è scontrato con un furgone Mercedes Vito guidato da un italiano che trasportava sette connazionali. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa croata Hina, citando la polizia locale. L'autista del camion ha riportato ferite lievi, mentre per sei italiani a bordo del furgone si sono registrate ferite gravi, anche se non sono in pericolo di vita.



Altri due italiani sono rimasti feriti in modo lieve.

