Il camion si ribalta, strage di maiali in autostrada: almeno una trentina di animali morti

⚫️ Des d'aquesta matinada està tallada l'A-2 a Lleida ➡️ BCN per l'#accident d'un camió. Es fan desviaments senyalitzats pic.twitter.com/XJCOTkmmDv — Trànsit (@transit) 24 settembre 2018

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un grosso, che trasportava maiali, si è ribaltato, per cause ancora da accertare, lungo un'. Il conducente, rimasto lievemente ferito, è stato immediatamente soccorso ma la A-2 è stata chiusa: nell'impatto, infatti, almeno unasonodopo essere stati riversati sull'asfalto.L'è avvenuto all'alba di ieri lungo l'autostrada che collega Barcellona al resto della Spagna, all'altezza del comune catalano di Lleida. Lo riporta 20minutos.es I Mossos d'Esquadra, la polizia della Catalogna, sono intervenuti per prestare i soccorsi, chiudere l'autostrada al traffico e consentire la rimozione delle carcasse deie del camion, che dopo essersi rovesciato da un lato ha occupato tutte le corsie.