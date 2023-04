Papà perde il braccio in un incidente e incassa 700mila euro: «Ci ho pagato il mutuo, ma li ridarei indietro per tornare come prima» Darrell Gibbard si stava dirigendo a lavoro a bordo della sua moto Yamaha R1, quando si è schiantato contro un'auto







di Redazione web Perde il braccio in un incidente e l'assicurazione gli versa 700mila euro. Una cifra che cambia la vita, anche se dovrà vivere il resto dei suoi giorni senza un arto fondamentale. «Non potrò mai perdonare l'autista per quello che ha fatto, sto ancora soffrendo oggi», dice il 31enne Darrell Gibbard. L'incidente, cosa è successo Darrell Gibbard si stava dirigendo a lavoro a bordo della sua moto Yamaha R1, quando un'auto si è improvvisamente fermata davanti a lui, mentre stava legalmente schivando il traffico. Il giovane non è riuscito a fermarsi in tempo e si è schiantato, volando giù dalla moto. Il bilancio è stato drammatico: il braccio destro si è paralizzato, si è rotto la mascella, ha subito una perforazione del polmone e si è fratturato otto costole. Come sta oggi «Mia moglie Jade mi è stata di grande aiuto e non avrei potuto farcela senza di lei - ha raccontato - La parte più difficile è stata superare il trauma mentale, la rabbia iniziale è stata difficile da affrontare. Cerco di non pensarci, ma a volte mi chiedo come sarebbe stata la mia vita», ha detto. «Non potrò mai perdonare quell'automobilista per quello che ha fatto, sto ancora soffrendo oggi. Ho bisogno di antidolorifici ogni giorno. Ho pagato il mio mutuo, ma se potessi scambiare i soldi col mio braccio lo farei subito» Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 14:36

