Auto precipita nel burrone, mamma muore: le 2 bimbe sopravvivono bloccate in macchina per giorni

«Solo Dio può averli salvati da quell'incidente e averli fatti sopravvivere per giorni da soli, con questo caldo, nel burrone» dicono gli uomini dello sceriffo della Contea di Ouachita, in Arkansas. Le due sorelline di 1 e 3 anni ritrovate per puro caso lunedì mattina potranno capire cosa hanno rischiato e quale prova hanno superato solo quando saranno grandi: per ora sanno solo di avere qualche graffio e qualche leggera ferita, nulla rispetto a quello che sarebbe potuto succedere.Nel fine settimana stavano viaggiando con la madre, una 25enne, quando all'improvviso, per motivi che sono ancora tutti da chiarire, la loro auto è precipitata in un burrone, in un punto difficilmente visibile dalla strada. La loro mamma, catapultata fuori dalla vettura, è morta sul colpo, mentre loro, a parte qualche escoriazione, sono miracolosamente rimaste illese. Sole, senza viveri, sotto la cappa di un'alta temperatura e con scarsissime probabilità che qualcuno potesse accorgersi di loro, si sono ritrovate in una situazione disperata: chissà, vista l'età, se se ne sono rese conto e se hanno capito in che razza di guaio erano.Cosa hanno fatto da quel momento in poi per cavarsela non lo saprà mai nessuno: l'unica cosa certa è che lunedì mattina, dopo una segnalazione, la polizia è intervenuta per recuperare la piccola di tre anni che stava vagabondando tutta sola lungo la strada. Dopo aver divulgato la sua foto per capire chi fosse, gli agenti sono stati informati che la bimba era figlia di una donna che non dava segni di vita da almeno due giorni. Avviate le ricerche, alla fine hanno trovato l'auto precipitata e, accanto, la donna morta, mentre la bambina di un anno, sveglia e vigile, era seduta al posto di guida.Gli investigatori ipotizzano che l'incidente sia avvenuto almeno due giorni prima del ritrovamento della bimba in strada. Le piccole, portate in ospedale, dopo aver superato alcuni problemi di disidratazione, sono ora in buone condizioni. Quando saranno più grandi andranno un'infinità di volte in visita a quel burrone dove la loro mamma è morta, dove loro sono miracolosamente nate per la seconda volta.